Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağı koptu

Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağı koptu
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27 Ekim 2024 22:27
Son güncelleme 27 Ekim 2024 23:58
Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.

Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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