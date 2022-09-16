Yusuf Yazıcı'nın maliyeti belli oldu

Trabzonspor altyapısından yetişen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için ödenen ücretler açıklandı.



Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Yusuf'un 1 yıllık kiralanması için bonservisine sahip olan Lille Kulübü'ne 500 bin euro ödeneceği belirtilirken Yusuf Yazıcı'nın da garanti ücret olarak 25 milyon TL kazanacağı açıklandı.



Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olmuştu.





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