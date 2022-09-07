Yusuf Yazıcı'nın dönüşü muhteşem olacak

Trabzonspor'da Lille'den 1 yıllık kiralanan Yusuf Yazıcı büyük bir heyecan yaşıyor. 2019 yılında ayrıldığı bordo-mavili takıma yeniden dönen Yusuf, ilk maçını bekliyor.



Altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu Trabzonspor'a döndüğü için çok mutlu olan yıldız orta saha, Avrupa Ligi'nde deplasmanda yarın akşam oynanacak Ferencvaros maçıyla sahne almaya hazırlanıyor. 2022-23 sezonunda 61 numaralı formayı giyecek olan 25 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinde son olarak 24 Mayıs 2019'da Çaykur Rizespor maçında oynamıştı.



3.5 yıl sonra yeniden 'merhaba' diyecek olan milli yıldız, daha önce 100 resmi maçta Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı, 22 gol attı, 21 asist yaptı. Tecrübeli orta sahanın şu anda maç eksiği bulunmuyor. Lille'e sezon başı kampı geçiren ve Ligue 1'de de ilk 4 maçta forma giyip, 1 gol 1 asist yapan Yusuf Yazıcı son derece hazır durumda.



Teknik direktör Abdullah Avcı için de Yusuf Yazıcı'nın önemi büyük oldu. Takımın sisteminde gol ve asist katkısı yapabilen bir isme ihtiyaç duyan Avcı, bu hamleyle beraber elini güçlendirdi. Yusuf'un daha çok forvet arkası gibi serbest bir rolde oynaması bekleniyor.



'İlk aşkım'



Bordo-mavili formayı yeniden giyeceği çok heyecanlı olan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yusuf Yazıcı çocukken çektirdiği Trabzonspor formalı fotoğrafını yayınlayıp, "İlk aşkım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yusuf Yazıcı'nın ailesi de yıldız futbolcunun yeni '61' numaralı formasının fotoğrafını paylaştı.



