Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü 643 bin 500, Yukatel Kayserispor 362 bin, Beşiktaş 184 bin, Fenerbahçe 152 bin, Galatasaray 126 bin, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor 56'şar bin, Fraport TAV Antalyaspor ise 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Kurul, Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2, Medipol Başakşehir teknik sorumlusu Erdinç Sözer'e de müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.



PFDK ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu futbolcu Douglas Willian da Silva Souza ile Göztepeli Emre Çolak'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle 3'er resmi maçtan men cezası verildiğini duyurdu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ