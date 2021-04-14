Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı

Fransa'da forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüsü atlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı
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14 Nisan 2021 21:22
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.



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