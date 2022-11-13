Yusuf Yazıcı kayıplarda

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Yazıcı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Son oynanan Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, hatal kırıklığı yaratan performansı sonrası ikinci yarının başında yerini Djaniny'e bıraktı.
Yusuf, 45 dakikada 20 kez topla buluştu, 11 pas denemesinin yalnızca 5'inde isabet sağladı, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.
Son oynanan Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, hatal kırıklığı yaratan performansı sonrası ikinci yarının başında yerini Djaniny'e bıraktı.
Yusuf, 45 dakikada 20 kez topla buluştu, 11 pas denemesinin yalnızca 5'inde isabet sağladı, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.
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