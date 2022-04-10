Yusuf Yazıcı için yeniden Trabzonspor ihtimali

Savaşa aldırmadan Rusya'da futbol oynamaya devam eden Yusuf Yazıcı'ya döviz darbesi geldi... Milli oyuncu her ne kadar CSKA Moskova'da devam etmek istese de Rusya'ya uygulanan ambargo yüzünden oluşan döviz kurlarından etkilendi.



Rus ekibinin yöneticisi Roman Babaev, ''Şu anda Rusya'dan yapılan tüm döviz transferlerinde sorun var. Herkesle temas halindeyiz. Herkes durumu anlıyor. Belli bir süreç var. Yusuf'un bizimle kalmasıyla ilgileniyoruz. Nüanslar var. Çoğu döviz kuruna bağlı. Nihai karar Mayıs ayı sonunda verilecek.'' dedi.



7 Nisan'a kadar TFF'nin kendisine tanıdığı şansı değerlendirmeyen ve Trabzonspor'a dönmeyen Yusuf Yazıcı'nın, savaşın durumuna göre CSKA'dan ayrılıp Lille'e dönme ihtimali arttı. Lille'in kendisini istemediği ortamda Yusuf'un Trabzonspor'a dönme ihtimali de yükseldi. (Karadeniz Gazetesi)



