Yusuf Yazıcı için transfer iddiası! İşte yeni adresi

İsmi Galatasaray ile anılan ve Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için Fransız medyası transfer iddiasında bulundu.

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Yusuf Yazıcı için transfer iddiası! İşte yeni adresi
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31 Ağustos 2024 02:43
Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın Katar'a transfer olabileceği iddia edildi

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Yusuf, Katar'ın Al-Arabi takımıyla görüşüyor.

Al-Arabi idarecilerinin, bonservisi elinde olan milli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.

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