Yusuf Yazıcı için transfer iddiası! İşte yeni adresi

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın Katar'a transfer olabileceği iddia edildi



Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Yusuf, Katar'ın Al-Arabi takımıyla görüşüyor.



Al-Arabi idarecilerinin, bonservisi elinde olan milli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.





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