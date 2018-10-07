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Yusuf Yazıcı, geri dönüyor!

Göztepe karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı geri dönüyor...

Kaynak: Takvim
Yusuf Yazıcı, geri dönüyor!
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07 Ekim 2018 12:37
Göztepe karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı geri dönüyor.

Bordo-Mavililer'in Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakan 21 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor karşısında sahadaki yerini yeniden alacak.

Bu sezon Karadeniz ekibinde 6 maça çıkan Yusuf, 2 asistlik performans sergilerken, henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

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