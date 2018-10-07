Göztepe karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı geri dönüyor.
Bordo-Mavililer'in Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakan 21 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor karşısında sahadaki yerini yeniden alacak.
Bu sezon Karadeniz ekibinde 6 maça çıkan Yusuf, 2 asistlik performans sergilerken, henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
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Bordo-Mavililer'in Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakan 21 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor karşısında sahadaki yerini yeniden alacak.
Bu sezon Karadeniz ekibinde 6 maça çıkan Yusuf, 2 asistlik performans sergilerken, henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın