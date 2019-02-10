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Yusuf Yazıcı: "Gerçekten canımız yanıyor"

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Yusuf Yazıcı: 'Gerçekten canımız yanıyor'
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10 Şubat 2019 22:19
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve 

Maçı değerlendiren Yusuf, "Hocam bana nerede görev verirse, orada nasıl katkı verebilirim diye düşünerek oynuyorum. Maestro görevinde oynadığım için mutluyum. Zargo ile birlikte biraz daha defansif oynamaya çalıştık, bu bizim için iyi olmadı, 2. yarı daha iyi hücum yaptık, çok daha iyi futbol oynadık. Kaybettiğimizi için üzgünüm" dedi.

"CANIMIZ YANIYOR, ÜZÜLÜYORUZ"

Maçtaki hakem hatalarına sitem eden yetenekli oyuncu, "Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

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