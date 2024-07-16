Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a sıcak

Yusuf Yazıcı, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu yaklaştı. Milli yıldız, son kararını gelecek hafta içinde verecek.

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Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a sıcak
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16 Temmuz 2024 10:33
Galatasaray, transferde harekete geçmeye başlıyor.

Önceliği bonservisi elinde olan yıldızlara veren yönetim, yabancı sınırını da düşünerek yerli futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti.

Başka kulüplerden de teklif alan yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediği ancak kesin kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı. Bordo-mavililerin tüm alt kategorilerinde forma giyen Yusuf, 2015'te A takıma yükseldi.

2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e imza attı ve Fransız ekibinin kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. 

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