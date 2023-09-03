Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Montpellier'i konuk etti.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 2. dakikada attığı frikik golüyle kazandı.
Bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükselten Lille, 4. sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Montpellier ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Montpellier ise RC Strasbourg'a konuk olacak.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 2. dakikada attığı frikik golüyle kazandı.
Bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükselten Lille, 4. sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Montpellier ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Montpellier ise RC Strasbourg'a konuk olacak.