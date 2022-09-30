Yusuf Yazıcı forma için sabırsızlanıyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor.



Bordo-mavililerin büyük umutlarla transfer ettiği ancak şu ana kadar yeterince faydalanamadığı Yusuf Yazıcı, Kayseri maçına hazır olmak için çalışıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da ilk 11'de monte etmek istediği Yusuf, idmanlarda ki performansı ile beğeni topluyor.



Trabzonspor'da şu ana kadar sadece Ferencvaros ile oynanan Avrupa Ligi maçının ikinci yarısında forma giyen Yusuf, ligde forma giyeceği maçı da sabırsızlıkla bekliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Yusuf'a Kayseri maçında forma vermesi bekleniyor.



(Günebakış)





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