Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk mesajı!

CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, altyapısında yetiştiği Trabzonspor'un şampiyonluğa 1 puan uzakta olması nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk mesajı!
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24 Nisan 2022 01:04
Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, şampiyonluğa gün sayan eski takımı Trabzonspor hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yazıcı, Trabzonsporlu oyuncuların sevinç görselini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi. Umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çok çalışanların hikayesi. Artık geri sayım zamanı!" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.

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