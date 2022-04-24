Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk mesajı!

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, şampiyonluğa gün sayan eski takımı Trabzonspor hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Yazıcı, Trabzonsporlu oyuncuların sevinç görselini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi. Umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çok çalışanların hikayesi. Artık geri sayım zamanı!" ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.
Yazıcı, Trabzonsporlu oyuncuların sevinç görselini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi. Umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çok çalışanların hikayesi. Artık geri sayım zamanı!" ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.