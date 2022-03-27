Yusuf Yazıcı'dan Burak Yılmaz paylaşımı

İşte o paylaşım:



Verdiğin tüm emekler, yaşattığın sevinçler ve akıttığın her damla ter için teşekkürler abim. 🇹🇷 @yilmazburak17 pic.twitter.com/zk5dXTxKbJ



— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) March 27, 2022

Yusuf Yazıcı, Portekiz mağlubiyeti sonrasında A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için bir paylaşım yaptı.Yazıcı, paylaşımında, "Verdiğin tüm emekler, yaşattığın sevinçler ve akıttığın her damla ter için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.