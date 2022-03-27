Yusuf Yazıcı'dan Burak Yılmaz paylaşımı

Yusuf Yazıcı, A Milli Takımı bırakan Burak Yılmaz için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı'dan Burak Yılmaz paylaşımı
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27 Mart 2022 20:23
Yusuf Yazıcı, Portekiz mağlubiyeti sonrasında A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için bir paylaşım yaptı.

Yazıcı, paylaşımında, "Verdiğin tüm emekler, yaşattığın sevinçler ve akıttığın her damla ter için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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