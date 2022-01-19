Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi CSKA Moskova oldu.



Yunus Emre Sel'in haberine göre; Milli futbolcumuzun sezon sonuna kadar Rus ekibi kiralık transfer kesinleşti. CSKA Moskova, kiralama bedeli olarak 350 bin euro ödeyecek.



Kısa bir süre içerisinde CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu belirtildi.





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