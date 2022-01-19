Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı!

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiralandı.

Abone Ol
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 14:25
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi CSKA Moskova oldu.

Yunus Emre Sel'in haberine göre; Milli futbolcumuzun sezon sonuna kadar Rus ekibi kiralık transfer kesinleşti. CSKA Moskova, kiralama bedeli olarak 350 bin euro ödeyecek.

Kısa bir süre içerisinde CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.