Yusuf Yazıcı CSKA'da golle başladı!

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı derbi maçta Spartak Moskova'yı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı CSKA'da golle başladı!
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26 Şubat 2022 21:10
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol attı.

Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.

Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.

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