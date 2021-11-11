Yusuf Yazıcı cephesi geri dönüş planını beğendi

Trabzonspor taraftar platformunun yaptığı geri dön karşılığı Yusuf Yazıcı cephesinden olumlu geri dönüş aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı cephesi geri dönüş planını beğendi
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11 Kasım 2021 09:48
Lille'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı için Trabzonsporlu taraftar platformundan geri dön paylaşımı yapıldı.

'Yüreğini Koy Ortaya' isimli taraftar platformu, Yusuf Yazıcı için sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan" ifadelerini kullandı.

AĞABEYİ VE MENAJERİ BEĞENDİ

Bordo-mavili futbolseverler, Yusuf'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda görüşlerini dile getirirken, paylaşımı yıldız oyuncunun menajeri Adem Cebeci ve ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi dikkat çekti. Bu durum menajeri ve ailesinin geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı.


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