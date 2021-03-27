Yusuf Yazıcı: "Bizim de bir hayalimiz var"

A Milli Takımımızın orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Norveç maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı: 'Bizim de bir hayalimiz var'
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27 Mart 2021 22:20
A Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçta iki asist yapan Yusuf Yazıcı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Milli Takım'da çok iyi bir enerji olduğunu vurgulayan Ozan Tufan, "Biz beraber zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Beraber zaman geçirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Çok mutluyum. Takımda çok iyi bir enerji var. Hem kendi adıma hem de takımım adına çok mutluyum ve daha iyi şeylerin altına imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türk halkına biraz da olsa moral verdiklerini ifade eden Yusuf Yazıcı, "Bu pandemi döneminde herkes mutsuz, herkesin psikolojisi bozuk. En azından bu süreçte biz de aldığımız bu galibiyetlerle biraz da olsa halkımıza mutluluk veriyoruz. Bizim de bir hayalimiz var ve bu olunca herkes görecek" dedi.



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