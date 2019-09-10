Yusuf Yazıcı: 'Açılışta varız, umarız finalde de oluruz'

A Milli Takımımızda Yusuf Yazıcı, Moldova ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde konuştu.



Yusuf Yazıcı, "Çok yoğun bir sezondan çıktık. Sizlerin huzurunda hocama ve ekiplerine çok teşekkür ederim, ailemizle birlikte kamp yapma fırsatını bize verdi. Uzun süredir ailelerimizi görmemiştik, hocamızın sayesinde ailemizle kamp dönemi geçirdik. Şampiyonadan önce son hazırlık maçımızı Moldova ile oynayacağız. Antrenman ve konsantrasyonumuzu en üst seviyeye çıkararak en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.



Finale yükselmenin hedef olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Bu tip turnuvalarda iki maç akılda kalır, biri açılış, biri de final. Açılış maçında varız, umarım finalde de oluruz. Yaşadığımız şampiyonluk bize ayrı ayrı bir mutluluk yaşattı. Sahaya çıktığımızda arkamızda tek yürek olan bir ülke hissettik, bu çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.



Fransa'da kendini geliştirdiğini kaydeden milli futbolcu, "Türkiye'deki fizik yapımla Fransa'daki yapım farklıydı. Oradaki fiziksel güce ve dayanıklılığa ulaşmam gerekiyordu. Onun için çok çalıştım, ayrı hoca tuttum. Sakatlık sonrasında da günde 7-8 saat antrenmanla kendimi geliştirdim." diye konuştu.



