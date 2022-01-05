Yusuf ve Lille penaltılarda üzüldü

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Lille, normal süresi 2-2 biten maçta Lens'e penaltılarda 4-3 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

, Fotoğraf; EPA
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Yusuf ve Lille penaltılarda üzüldü
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05 Ocak 2022 01:26
Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Lens penaltılarda 4-3 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Mücadelede Lille, ilk yarıyı Onana'nın 28 ve 33. dakikalardaki golleriyle 2-0 önde tamamladı. Lens'te Fofana, önce 67. dakikada sonra da 90+5'te attığı gollerle takımını ipten aldı ve maçı direkt penaltılara taşıdı. 5'li seri penaltı atışlarında Lille 2, Lens ise 1 penaltı kaçırarak tur atlamayı başaran takım oldu.

Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı ilk 11'de maça başlayıp 90+4'te oyundan alındı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

Son 16 turuna yükselen Lens'in rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.


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