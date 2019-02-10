Yusuf ve Abdülkadir için 10 takım Seyrantepe'ye geliyor

Galatasaray - Trabzonspor maçına scout akını olacak.Gelen bilgilere göre Bordo-Mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın gözlemcisi Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.Yusuf ve Abdülkadir için birçok transfer teklifi gelirken Ahmet Ağaoğlu ise sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti.Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro'ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi.