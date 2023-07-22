Yusuf Tunaoğlu anıldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Yusuf Tunaoğlu anıldı
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22 Temmuz 2023 15:54
Beşiktaş Kulübünün eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 23. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yusuf Tunaoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Yusuf Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Yusuf Tunaoğlu, siyah-beyazlı forma altında 2 şampiyonluk yaşadı.

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