Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 16:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 16:02

Yusuf Tekin istifa etti mi? Ziya Selçuk geri gelecek mi?

Ziya Selçuk geri gelecek mi sorusu son zamanlarda sık sık sorulan ve yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa edeceği konuşulurken yerine gelecek ismin Ziya Selçuk mu olacağı araştırılıyor. Peki, Ziya Selçuk geri gelecek mi? Yusuf Tekin istifa etti mi?

Yusuf Tekin istifa etti mi? Ziya Selçuk geri gelecek mi?
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Ziya Selçuk geri gelecek mi sorusunun cevabı son zamanlarda en çok merak edilen yanıtlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim eski Baknı Ziya Selçuk'un görevine geri döneceği iddiası kulislerde çok sık konuşulmaya başlandı. Mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa edeceği iddiası sonrası yerine Ziya Selçuk'un gelip gelmeyeceği konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Yusuf Tekin yerine Ziya Selçuk mu gelecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı hakkında merak edilen soruların yanıtları…
ZİYA SELÇUK GERİ GELECEK Mİ?

Hayır, Ziya Selçuk geri gelmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yerine eski bakan Ziya Selçuk'un geleceği iddia edilmişti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Yusuf Tekin'in görevinde olduğu istifa etmek gibi bir düşüncesi olmadığı da biliniyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Yusuf Tekin görevden affını ister mi bilinmiyor.

YUSUF TEKİN YERİNE ZİYA SELÇUK MU GELECEK?

Hayır, Yusuf Tekin yerine Ziya Selçuk gelmeyecek. Yusuf Tekin yerine Ziya Selçuk mu gelecek mi diye merak ediliyordu. Bu konunun merak edilmesinin sebebi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa edeceği iddialarıydı. Ancak mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hali hazırda görevinin başında ve istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığı biliniyor. Diğer taraftan Yusuf Tekin yerine Ziya Selçuk'un geleceği iddialarının da asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu.

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Ziya Selçuk
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