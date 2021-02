Yusuf Şimşek: 'Yenebilirdik ama puan puandır'

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, "Baktığımızda Tuzlaspor maçında çok iyi bir oyun oynamıştık. Benzer oyunu bu maçta da oynamak istiyorduk ama kötü bir oyun sergiledik." dedi.



Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu karşılaşmanın hem kendileri hem de rakipleri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.



Her iki takım için de 6 puanlık bir maç oynadıklarını ifade eden Erginer, "Baktığımızda Tuzlaspor maçında çok iyi bir oyun oynamıştık. Benzer oyunu bu maçta da oynamak istiyorduk ama kötü bir oyun sergiledik. İlk yarıda rakibimizin kaçırdığı bir penaltı var. Bizim için o bir kırılma anı olabilirdi maçı çevirme adına. İkinci yarıda baskılı oynadık gibi gözüktü. Topa daha fazla sahiptik ama bunu da üçüncü bölgede etkinleştiremedik. Sonuçla bağlayamadık." şeklinde konuştu.



Reha Erginer, top hakimiyetini sonuca yansıtamadıklarını hatta rakibe bir de kontratak verdiklerini belirterek, "Baktığımızda 2 puan kaybettik ama kötü oynadığımızı bildiğimiz bu maçta alınan 1 puan da 1 puandır diyorum." değerlendirmesini yaptı.



- Yusuf Şimşek'in açıklamaları



Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise Bolu'ya puan ve puanlar almaya geldikleri yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Ve dediğimiz gibi de iyi oyun çıkardık. Maçın geneline bakarsanız pozisyon bulan biziz. Penaltı kaçıran biziz. Yenebilirdik ama puan puandır." diye konuştu.



Son oynadıkları 4 maçta 8 puan aldıklarını da hatırlatan Şimşek, "2 deplasman maçında 2 puan almak, rakiplerden almak bizi çok sevindirmese de puan puandır. Açıkçası yüzde 100 galip geleceğimiz bir maçtı. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizim artık ah vah diyecek halimiz yok. Bu maçtan sonra pazartesi günü Ankaraspor maçı var. Bu maçı unutup Ankaraspor maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.