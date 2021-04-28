Yusuf Şimşek: "Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adana Demirspor maçı öncesi konuştu.

Haber; AA
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Yusuf Şimşek: 'Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız'
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28 Nisan 2021 16:52
TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü lider Adana Demirspor'a konuk olacak Aydeniz Et Balıkesirspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde yaptığı antrenmana, izin alan bazı oyuncular katılmadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf Şimşek, Adana Demirspor karşısında çoğunlukla bu sezon fazla süre almayan oyuncularına şans vermek istediğini söyledi.

Şimşek, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız. Yeneriz, yeniliriz sıkıntı yok. Biz mücadelemizi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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