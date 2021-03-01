Yusuf Şimşek: 'Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum'

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, iyi bir maç ortaya koyduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Yusuf Şimşek ve Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat birlikte katıldı.



Yusuf Şimşek, Ümit Özat ile yıllardan beri süre gelen dostluklarının devam ettiğini dile getirdi.



Maça iyi başlayan bir Ankaraspor olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Kontratakla 2 gol yedik. Bireysel hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarı futbolcu kardeşlerim kendi yeteneklerini ve karakterlerini ortaya koyarak maçı 2-2'ye getirmesini bildiler. Galip de gelebilirdik, ikinci yarının başında 3-0 mağlup duruma da düşebilirdik. Futbolcu kardeşlerimi oynadıkları oyundan, aldıkları sorumluluktan, isteklerinden, arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çarşamba gününe kadar oyuncularımıza izin verdik. Güzel bir maç oldu, güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyoruz. Ümit kardeşime de Ankaraspor'da başarılar diliyorum."



