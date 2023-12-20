Yusuf Şimşek: "Daha farklı skor bulabilirdik"

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adanaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yusuf Şimşek: 'Daha farklı skor bulabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 20:44
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yusuf Şimşek, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, "Haftalardır galip gelemeyen bir Altay takımı vardı. Oyuncularımız fiziksel ve mental açıdan düşmüşlerdi. Fakat 8-10 günde elimizden geldiği kadar onlarla birebir görüşmeye çalıştık. Bir nebze olsun faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Oyuncularım 3 puanı aldılar. Onlara yeteneklerinin farkında olmalarını söylemiştim. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar." diye konuştu.

Altay taraftarlarının desteğini sürdürmesini isteyen Şimşek, "İyi geçiş oyunları yapabilseydik, daha farklı skor bulabilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Tüm camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Büyük Altay taraftarı bizi destekleyeme devam etsin. Biz son dakikaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery