Yusuf Şimşek: 'Daha farklı skor bulabilirdik'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yusuf Şimşek, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, "Haftalardır galip gelemeyen bir Altay takımı vardı. Oyuncularımız fiziksel ve mental açıdan düşmüşlerdi. Fakat 8-10 günde elimizden geldiği kadar onlarla birebir görüşmeye çalıştık. Bir nebze olsun faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Oyuncularım 3 puanı aldılar. Onlara yeteneklerinin farkında olmalarını söylemiştim. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar." diye konuştu.



Altay taraftarlarının desteğini sürdürmesini isteyen Şimşek, "İyi geçiş oyunları yapabilseydik, daha farklı skor bulabilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Tüm camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Büyük Altay taraftarı bizi destekleyeme devam etsin. Biz son dakikaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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