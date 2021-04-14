Yusuf Şimşek: "Çember çok daraldı"

Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Şimşek: 'Çember çok daraldı'
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14 Nisan 2021 23:14
TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, son iki maçı da kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirtti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Yılport Samsunspor maçında hakemin yaptığı bir hatadan dolayı mağlup olduklarını dile getirdi.

Bu hafta iyi mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Oyuncu kardeşlerim 90 dakika iyi mücadele etti. Son dakikaya kadar iyi mücadele edip, son dakika gol yemek insanı çok üzüyor ve moralini bozuyor. Pazar günü Eskişehirspor maçı var, bir an önce kendimizi toparlayıp, o maça adapte olmamız lazım. Çünkü çember gerçekten çok daraldı. Onun için üzülmeye de sevinmeye de çok fazla vaktimiz yok. Futbolcularımızı iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda matematiksel olarak da lig de kalmayı garantileyip, rahat bir nefes almak istiyoruz."



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