Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan talip

Yusuf Sarı fırtınası ülke sınırlarını aşmaya başladı. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor deneyimlerini beklentilerin altında kalarak geçiren Yusuf Sarı, Adana Demirspor formasıyla ise Süper Lig'in yıldızı haline gelmeyi başardı.Akdeniz ekibinde geçen sezonun son kısmında başlayan çıkışını Konferans Ligi ön elemeleri'nde tavana çıkaran başarılı oyuncu, kısa sürede A Milli Takımımız'ın da önemli hücum alternatiflerinden bir haline geldi.Adana Demirspor'un geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'dan formasına kattığı Yusuf Sarı, Süper Lig'de sezona damga vurma yolunda hızla ilerliyor. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig ve Avrupa toplamında 13 maça çıkan Yusuf Sarı; 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor'un yeni gözbebeği, özellikle takımının iç sahada aldığı 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinde bir maçta 3 asist ile şov yapmıştı.Adana Demirspor'da sergilediği başarılı performansla fark yaratan Yusuf Sarı, formunu Milli Takımımızın forması altında da sürdürdü. Hırvatistan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Letonya mücadelesinde ise sonradan oyuna girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde şık bir asist yapmayı başardı.1-0 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından Yusuf Sarı'yı öven Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert,açıklamasını yapmıştı.Futbolculuğunda Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV ve Lille gibi devlerde oynayan ardından Ajax ve PSG'de görevlerde bulunan Kluivert'tan Premier Lig'den de bazı ekiplerin Yusuf Sarı için bilgi aldığı gelen haberler arasında. Hollandalı futbol adamının tavsiyesiyle Avrupa'dan scout ekiplerinin Yusuf'u canlı olarak izleyeceği aktarılıyor.Adana Demirspor'la 2 yıl daha kontratı bulunan Yusuf'a bu çıkışıyla beraber yurt içinden çok yurt dışından ilgiler geliyor. Edinilen bilgiye göre Fransa'dan Nice ve Rennes takımları, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.Süper Lig'in devleri tarafından da ocak transfer dönemi listelerinde yer bulmaya başlayan oyuncunun devre arasında kulübüne ciddi bir gelir kazandırarak yuvadan uçma ihtimali bulunuyor. Şimdilik ilgi düzeyinde olan görüşmelerin ocak ayına doğru resmiyete doğru ilerlemesi bekleniyor.