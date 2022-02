Yusuf Sarı: 'Düşme hattından çıkacağız'

Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Yusuf Sarı, açıklamalarda bulundu.



Genç yetenek Yusuf Sarı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Devre arası transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna katıldığını anımsatan 23 yaşındaki futbolcu, o dönem taraftarlardan çok destek mesajı aldığını, kendisine verilen desteğin transferini kolaylaştırdığını ifade etti.



Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'daki görevinin, Trabzonspor'dakinden daha zor olduğunu vurgulayarak, "Takım olarak iyi durumda değiliz. Yardım etmek ve oynamak için geldim. Burada çok mutluyum. Herkesin bana büyük desteği oluyor. İnşallah buradan çıkacağız, bunu başaracağız. Çaykur Rizespor için her şeyi yapacağım." diye konuştu.



Çaykur Rizespor taraftarlarının transferinin ilk anlarından itibaren kendisini hiç yalnız bırakmadığının altını çizen Yusuf Sarı, şöyle devam etti:



"Taraftarlar sosyal medyadan çok mesaj gönderiyor. Onların bana desteğini görünce çok daha fazla verimli olmak istiyorum. Onlar beni mutlu ediyorlar, mutlu oluyorum. Onlar için çok daha fazla şeyl yapmak istiyorum. Kulüp ve başkanımız için çok katkı sağlamak istiyorum. Çünkü bana çok fazla güveniyorlar ve güven veriyorlar. Onların da mutlu olmasını istiyorum. Bunun için çok çalışacağım."



Yusuf Sarı, bir an önce üst sıralara tırmanmaları gerektiğini, kendisine olan güvenin boşa çıkmaması için de çabaladığını dile getirerek, "Takım olarak iyi durumda değiliz. Oyuncu farklılıkları çok fazla ama bu takıma güveniyorum. Çok güzel oyuncular var. Çok güzel işler yapabiliriz. İnşallah güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.



"Bulunduğumuz yerden yukarı tırmanmalıyız"



Ligin 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacaklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ardından Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu maçlar bizim için çok değerli. Sahada kavga etmemiz lazım. Kesinlikle puan almak zorundayız. Bulunduğumuz yerden yukarı tırmanmalıyız." açıklamasında bulundu.



Yusuf Sarı, taraftarları çok sevdiğini, futbolun taraftarsız olamayacağını belirterek, "Taraftarlarımız sonuna kadar bize yardım etsin. Biz de onlar için her şeyi yaparız. Kendi adıma taraftar için her şeyi yaparım. Yeter ki bizimle olsunlar. Herkes bizimle birlikte kulübün içinde olsun. Biz de elimizden geleni mutlaka yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Adana Demirspor mücadelesinde yeşil-mavili forma ile ilk golünü attan Sarı, daha çok katkı sağlamak istediğini, takım başarısının çok daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.





