Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'la anlaştı

Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın Çaykur Rizespor'la anlaştığı belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor'da Edin Visca transferinin ardından Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılarak Çaykur Rizespor'a katılacağı ifade edildi. Yusuf Sarı, Trabzonspor'da oyuna sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Edin Visca transferinin ardından Yusuf Sarı'nın bordo mavili takımdan ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Yusuf Sarı, bu sezon Trabzonspor'da 15 maçta 376 dakika süre alıp 1 gol kaydetmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor'da Edin Visca transferinin ardından Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılarak Çaykur Rizespor'a katılacağı ifade edildi. Yusuf Sarı, Trabzonspor'da oyuna sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Edin Visca transferinin ardından Yusuf Sarı'nın bordo mavili takımdan ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Yusuf Sarı, bu sezon Trabzonspor'da 15 maçta 376 dakika süre alıp 1 gol kaydetmişti.