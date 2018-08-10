VAR sistemi ikinci sarı karta etki etmeyecek.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Süper Lig'de bu sezon uygulanacak Video Asistan Hakem (VAR) sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.TRT Spor'da yayınlanan "Ajans Saati" programında konuşan Yusuf Namoğlu, "VAR uyarırsa, hakem uymak zorunda. Yani pozisyona bakmak zorunda. Karar yine hakeme ait. Dünya Kupası'nda Felix Brych, VAR uyarısını dinlemedi ve ilk maçın ardından geri gönderildi." dedi.Akhisarspor - Galatasaray maçında Dany Nounkeu ile Garry Rodrigues arasındaki pozisyonla ilgili konuşan Yusuf Namoğlu, "Süper Kupa maçındaki pozisyonda kriterler, topun yönü ve kaleye olan mesafesiydi. Cüneyt Çakır, pozisyonun bariz gol şansı olmadığına karar verdi ve sarı kart kararının doğru olduğuna kanaat getirdi." açıklamasını yaptı.VAR'ın uygulanış şekilleriyle ilgili sözlerine devam eden Yusuf Namoğlu, "Yardımcı hakemler ofsaytı görse dahi oyunu devam ettirecek, ofsayt verilecekse zaten izleyip sonra verecek. Video Asistan Hakem, maçın tamamını izlediği için oyuncuların hakemden "VAR'a git" talebinde bulunma hakkı yok." ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Namoğlu, "Tartışmaya açık pozisyonlarda yetkili merci VAR değil, maçın hakemidir. Hakem istediği anda monitörlerden pozisyonu izleyebilir. Maçın her saniyesi Video Yardımcı Hakem tarafından izlenir." dedi."VAR sisteminin başında kimler oturacak?" sorusuna yanıt veren Yusuf Namoğlu, "Cuma günü maç yöneten bir hakem, pazar günü 'VAR'da olabilir. VAR ve AVAR hakemleri, maç günlerinde ilan edilecek." açıklamasını yaptı.VAR'ın incelemeyeceği pozisyonları aktaran Namoğlu, "Sarı kartta VAR devreye girmiyor. Kırmızı kart pozisyonlarında devreye giriyor. Orta sahada faulü vermez, sarı kartı vermez, bunlar hakemin kararı, bunlara VAR karışmaz. Tacı yanlış verdi, korneri yanlış verdi gibi şeylere VAR karışmaz." dedi.Yusuf Namoğlu "Ayrıca gözlemcilerin not verme dönemi sona eriyor. Gözlemciler maçlarda sadece ellerindeki formdaki bilgileri işaretleyecek." diyerek sözlerini noktaladı.