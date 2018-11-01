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Yusuf Namoğlu'ndan savcılığa suç duyurusu!

Yusuf Namoğlu ile ilgil sosyal medya hesaplarını takibe incelemeye alan avukatı, birçok isimle ilgili suç duyurusu yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Yusuf Namoğlu'ndan savcılığa suç duyurusu!
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01 Kasım 2018 18:03
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile ilgil sosyal medya hesaplarını takibe incelemeye alan avukatı, birçok isimle ilgili suç duyurusu yaptı.

Avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na karşı sosyal medya ağı olan twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından; ismine, resmine, mevki ve makamına yönelik hakaret edilmiştir. Bu kullanıcılar tarafından paylaşılan tweetlerde Yusuf Namoğlu'nun kendisine ve ailesine ağır hakaretler, sinkaflı sözler ve şahsiyetini zedeleyici ithamlarda bulunulması üzerine Yusuf Namoğlu avukatı aracılığıyla kendisine twitter üzerinden hakaret eden bu şahıslara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayet ve başvurularda bulunmuştur."

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