Yusuf Namoğlu: ''Sadece bizde olmuyor...''

, NTV canlı yayınına bağlanıp Fenerbahçe - Başakşehir maçında bozulan VAR sistemi hakkında konuştu. Namoğlu, bu tarz olayların sadece Türkiye'de olmadığını belirtirken maçın tekrarı gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.Yusuf Namoğlu'nun VAR hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;Almanya'da geçen sene 4 kez olmuş bu durum. İtalya'da 3 kez olmuş, bu sene yine oldu. Almanya'dan merkezden, İtalya'da ise arabadan yapılıyor. Bizim sistemimiz Almanya'yla aynı. Her iki ülkede de merkezden yönetiliyor. İspanya'da 1, Fransa'da da 2 kez olmuş. Teknolojik teknik aksamalar meydana gelebiliyor. Sadece bizde değil her yerde olabiliyor."İtalya'da 10-15 dakika arası, Almanya'da 3-8 dakika kesinti oldu. Fransa'da elektrik kesintisi yaşandı, İspanya şahin gözü firmasıyla çalışmıyor, diğer ülkelerin anlaşması var."VAR protokolü imzalanıyor. Sadece bizde değil hiçbir yerde değiştiremezsiniz kuralı. VAR, devre dışında kalırsa hakem yönetebilir. VAR'daki teknik aksaklıklar maçın tekrarını gerektirmiyor.Bu VAR sistemini daha herkes anlayamadı. Protokolü okumadıkları için bir takım yorumlarda hatalar yapabiliyoruz. Protokolü iyi bilmek gerekiyor. Kararı sadece hakem verir. VAR hakemi ona yardımcıdır. Maçın hakemi ister verir, ister vermez. Tek kararı hakem verir.