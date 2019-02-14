MAÇIN KARA KUTUSU!

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu, istifasıyla ilgili açıklama yaparken akıllarda soru işareti yaratan bir noktaya değindi.Namoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "VAR konuşmaları kamuoyuna mal edilemez, IFAB protokolü böyle diyor. Şu anda protokol böyle. O maddeye göre verilemez." ifadelerini kullandı.Fakat, futbol kamuoyunun aklına Hollanda Futbol Federasyonu'nun PSV-Utrecht ve Ajax- Feyenoord maçlarının hakemi ile VAR'ı arasındaki diyalogların yayınlanması geldi. Orta hakem ve VAR arasında geçen diyaloglar altyazılarla ve açık şekilde medya kuruluşlarına servis edildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de 12 Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, "Kamuoyu ve Galatasaray'ın vicdanını tatmin etmek için Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR ile yapılan konuşmanın yayınlanmasını istiyoruz. Hollanda'da bir maçta VAR ile yapılan konuşma yayınlandı." demişti.Son olarak Trabzonspor da 'Kara kutu' diye tabir ettiği Galatasaray maçı hakem ile VAR arasındaki diyalogların yayınlanmasını talep etti.