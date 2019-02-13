Yusuf Namoğlu: 'İstifa dilekçemi yazdım...'

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Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı alan ve, istifa dilekçesini vermesinin ardından NTV'ye konuştuYusuf Namoğlu açıklamasında, "İstifa dilekçemi yazdım. Neden bekledik, çünkü bu hafta oynanacak olan maçların hakemlerini atadık. Yasal olarak görevde olmamız gerekirdi. Bu konuşmadan sona da dilekçemi verip görevi bırakacağım" dedi.İşte Namoğlu'nun sözleri...İstifa kararımı arkadaşlarla görüştüm. Devre arasında değerlendirmeler yaptık. Buna neden olan şey ise TFF'ye yakın olan medya gruplarından karşıt haberler çıkmasıydı. Ocak ayındaki seminerde devam kararı aldık ve devam ettik. Ancak sonrasında bu haberler devam etti. Son damlayı taşıran, Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kabul edebileceğimiz bir olay değildi. Hakemin yeteneği belliydi ve onu FIFA hakemi yapmıştık. Ben hakemliğimde dahil, hep adaletli çalıştım. Hiçbir takıma öncelik tanımadım. Hep dürüst davrandık. Hata yaptık mı, yaptık. Arkadaşlarımızla görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık. Ben de telefon açıp Başkan'a söyledim. Federasyon'dan bir talep gelmedi, biz kendimiz ayrılmak istedik. Bugüne kadar hep ismimizi koruduk ancak ismimiz yıpranmaya başladı. Hayatımda hiçbir zaman koltuk için direnmedim. Gerektiğinde koltuğu bırakıp gitmeli diye düşünüyorum.Galatasaray - Trabzonspor maçı gibi maçlarda, sahada hakem arkadaşların daha adaletli hareket etmesi ve neticeye bir zarar gelmemesi adına çalışmalar yaptık. VAR sisteminin hayata geçmesi için 1 yıl mücadele ettik. Bunun amacı maçlarda sahada adaletin fazla olmasıydı. Buna inandık, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere. VAR sistemi şu anda maalesef oturmuş değil. Bir insan çeşitli nedenlerden ötürü pozzisyonu göremeyebilir. VAR çeşitli kameralardan pozisyonu gösterir, sen de kararını verirsin. Bazı hakem arkadaşlar, monitöre gidip yanlış karar verdiler. Yanlış karar veren hakemleri de dinlendirmeye aldık. Ben hakemlerle konuştuğumda, öyle yorumladım diyorlar.Federasyon'un ilişiği olan programlarda, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için hakemliği bitecek deniyordu. Bir hakemin bir maçtan dolayı hakemliği bitmez. Ivan Bebek vardı, o bile hala hakemlik yapıyor şu anda. Daha önce Deniz Ateş Bitnel gibi birçok hakem arkadaşımız, hatalar yaptı diye hakemlikleri bitirildi. Evet hata yaptıysa cezasını çekecek ama hakemliği bitemez.VAR sistemi bütün dünyada buna benzer hatalarla devam ediyor. Bir örnek vereyim; Almanya'da Felix, bir pozisyonda futbolcunun neredeyse ayağının kırılacağı pozisyona sarı kart çıkardı. Onu VAR'a çağırıyorlar, "Gel şu pozisyona bak" diye, O ise "Gördüm ben, pozisyon net, gelmeyeceğim" diyor.VAR'ı IFAB uygulatıyor. VAR hakemiyle olan konuşmaların yayınlanmaması konuda bir protokol var. Konuşmalar kamuoyuna mal edilemez diyor. IFAB nasıl oyun kurallarını uygulatıyorsa, bunu da aynı şekilde uygulatıyor.Monitör önünde görüyorsun, yanlış veriyorsun. Ona da artık yapacak bir şey yok. Ancak X, Y, Z takıma göre bir şey yok, yanlış algı yapılıyor. Atama yapan arkadaşlar da atamaları objektif yapıyor.Erzurum-Rize maçında benim Rizeli olmamla ilgili şeyler söylediler. Maçın hakemi önce ne verdi? Golü verdi. Sonra VAR'a gitti, kararı değiştirip golü iptal etti. Art niyetli olan insan, hemen orada faulü çalardı.Hasan Doğan, bir operasyon yaptı, sonrasında hemen 3 Temmuz geldi. Niye yaptı o temizliği? Belli bilgi, belgeler vardı onları temizlemek için yaptı. Temizlenenlerin bazı kesimleri hortlamaya başladı şimdi.Bazı hakemlerimizi uzun süredir gitmediği stadyumlara, şehirlere gönderdik. Özgür Yankaya'yı, Kadıköy'e gönderdik. Halis Özkahya, Fenerbahçe maçlarına verilmiyordu, verdik bu sene.Tüm futbol kamuoyu şunu bilsin ki dürüstlüiğümüzden hiç taviz vermedik. Bu konuda tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılan hatalara diyecek lafım yok, ancak hiçbir zaman dürüstlüğümüzden taviz vermedik.