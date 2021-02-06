Yusuf Günay'dan "kahveli" galibiyet paylaşımı!

Galatasaray'ın başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Günay'dan 'kahveli' galibiyet paylaşımı!
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06 Şubat 2021 21:10
Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Maç sonrasında üzerinde 0-1 yazılı bir Türk kahvesi paylaşan Günay, sarı - kırmızı kalple bir tweet attı.



Bu tweet sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

"2 SENE, 2 GALİBİYET"

Öte yandan maç sonunda açıklamalarda bulunan Günay, "Bütün yönetim, tam kadro Kadıköy'deydik. Sayın başkan ile geldik, son derece mutluyuz. 2. sene, 2. galibiyet, üst üste galip gelmemiz bizi çok mutlu etti. Galatasaray budur. Her yerde büyüklüğünü, gücünü gösteriyor. Yeni transferlerimiz var, muhteşem bir golcümüz var, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Söylenecek çok şey yok, mutluyuz." dedi.



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