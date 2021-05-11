Yusuf Günay: 'Mayısların bizim olduğunu gördük'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvede Beşiktaş'ın averajla gerisine yerleştikleri maçın ardından konuştu.



Şampiyonluk istediklerini söyleyen Günay, "Çok özverili çalıştık, hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü fedakarlık yaptık ancak son dönem çok üzüldük, çok eleştirildik, haksız yere eleştirildik ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik ve buraya büyük inançla geldik. Galatasaray Futbol Takımı, Türkiye'nin en büyük futbol takımıdır ve bu başarıyı hak ediyor. Bu şekilde final Galatasaray'a yakışır, Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Hocamızı da kutluyorum. O da çok baskı altında kaldı. Takım da öyle. Ben şunu özlüyordum hep; görevimiz Galatasaray'ın başarısıyla sona ersin. İnşallah bu mutlulukla sona erer. Bu mutluluğu hep yaşayalım istiyorum." ifadelerini kullandı.



