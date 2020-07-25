Yusuf Günay: 'Kovid-19 gelirleri sıfıra indirdi'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu üyelerinin eleştirilere yanıt verdi.



Futbolda şampiyon olamamalarını başarısızlık olarak nitelendiren Günay, "Galatasaray için başarı şampiyon olmaktır. Şampiyon olunmadığı zaman bu başarısızlıktır. Bunun sebebi ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Bunun hiçbir mazereti yok. Şampiyon olduğunda yönetimler takdir edilmez ama olunmadığında sorumlu tutulur. Bu sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Ancak Galatasaray her alanda başarısız değildir. Basketbol ve voleybolda ligler oynanmadı. Futbolda maalesef hangi gerekçe olursa olsun şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüz. Bunun nedenlerini de geçen hafta yaptığımız toplantıda masaya yatırdık." diye konuştu.



Göreve geldikleri Ocak 2018'den bu yana tüm sportif alanlarda 28 kupa aldıklarını aktaran Günay, şöyle devam etti:



"Bu, önemli bir başarı. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar kupa yok. Bu bir rekor. 30 aylık süreç içinde bir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmediği için bonservisini alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor kulübü 1 miyar lira geliri aşarak mali açıdan en büyük kulüp oldu. Yönetim olarak ilk günden buyana gelirlerimizi her yıl neredeyse yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Bunu büyük özveri ve çabayla sağladık. Madem yönetim kuruluna destek ve moral verilmek isteniyor, bir dayanışma yapılmak isteniyor, bu eleştiriler yapılırken bunarın da görülmesini isteriz. 'Tüm branşlarda başarısız olundu.' cümlesi bizi yaralar."



Yusuf Günay, Galatasaray Adası, spor salonu, teknokent, Sancaktepe'deki arazi süreçlerinin kendi mecrasında devam ettiğini vurgulayarak, "Hiçbir süreç takipsiz değil. Yönetimimiz tarafından tam bir konsantrasyonla takip ediliyor. Spor salonu ruhsatının iptal edilmesi söz konusu değil. Aksine spor salonunu gerçekleştirmek için bugünlerde çok önemli çalışmalar içindeyiz." şeklinde konuştu.



- "Galatasaray'ın her sorunuyla ilgileniyoruz"



Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.



Beyin ve mide ameliyatları geçiren Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna değinen Günay, "Son dönemde başkanımızın sağlığı iyiye gidiyor. Son 2 haftadır neredeyse her gün kulübe geliyor, yönetim kurulu toplantılarını yapıyoruz. Galatasaray'ın her sorunuyla ilgileniyoruz." dedi.



Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını anlatan Günay, "Türk Telekom ile yapılan sponsorluk anlaşmasında yarım sezonluk ihtilaf vardı. Bu anlaşmazlığı Galatasaray lehine çözerek 1 yıllık ek anlaşma yaptık. Aslında 5 yıllık anlaşma yapabilecek durumdayken yapmadık. Yeni yönetim geldiğinde o yönetim kurulu istediği gibi değerlendirsin istedik." değerlendirmesinde bulundu.



Yönetim kurulunda birçok kişinin başkan adaylığı için çalıştığı iddialarını değerlendiren Yusuf Günay, "Her gün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bir tane başkan adayı görmedim. Tek derdimiz Galatasaray'ın başarılı olması ve yeni yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak. Galatasaray'a gelecek dönemin isim hakkı duruyor, belki yeni bir sermaye artırımı olacak. Galatasaray'ın yüzlerce milyon liralık gelir elde edebileceği anlaşmalarımız var. Her gün bir sponsorla görüşme durumundayız. Önümüzdeki hafta bunu açıklayacağız." şeklinde görüş belirtti.



- "Kovid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi"



Günay, koronavirüs salgınının kulüplerin gelirlerini sıfırladığını söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün geleceği için çalıştıklarını dil getiren Yusuf Günay, "Kovid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi. Bunların hiçbirini umutsuzluk olarak görmedik. Galatasaray'ın en az zararla ya da hiç zarar görmeden yoluna devam etmesi için her alanda her türlü çabayı gösteriyoruz. Kimsenin bu konuda bir şüphesi olmasın." diye konuştu.



Futbolda genç bir kadro kurmak istediklerini bildiren Günay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Basketbolda erkek ve kadın takımları, çok yerinde, bugünkü ekonomik şartlarda en uygun ve çok başarılı olacak bir kadro kuruldu. Voleybolda çalışmalar sona erdi. Futbolda da kısa sürede, zor şartlarda, Galatasaray'ın rekabet gücünden bir şey kaybettirmeden, günün ekonomik şartlarına uygun, daha genç bir kadroyla yola devam edeceğiz. Yönetime güvenilmesini rica ediyorum. İyi niyetle, bütün samimiyetimizle Galatasaray Kulübü Genel Kuruluna layık olmaya çalışıyoruz. Bunun için hiçbir özveriden kaçınmadan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın hayati hastalığı, kamuoyunda sanki Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü oluşturmuş olabilir. Çünkü Galatasaray'da bir başkanlık sistemi var. Hastane sürecinde böyle bir algı oluşmuş olabilir. Biz, hastane köşelerinde bile Galatasaray'ın dertlerini konuştuk. Galatasaray'a herhangi bir zarar gelmesin diye mücadelemizi yaptık."



