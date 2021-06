Yusuf Günay: 'Fenerbahçe'ye hiç yenilmedik'

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıldan fazla süredir video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak yapılan toplantı, 15 ay sonra ilk kez yüz yüze düzenlendi.



Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen toplantıya uzun zaman sonra yönetim kurulunda temsilci de katıldı. Divan kurulu toplantılarını yasal olmadığını savunan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi son toplantıya iştirak etti. Ancak başkan dahil 16 kişilik yönetim kurulundan sadece ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal salonda yer aldı.



Yeni dönemde herhangi bir listede yer almayan başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, konuşma yaparak hem kulübün mali ve idari durumu hakkında bilgi verdi hem de divan kuruluna yönetici olarak veda etti.



Ocak 2018'de aldıkları bayrağı devretme zamanının geldiğini belirten Günay, "Vedalar zor. Biz de yoğun duygusal bir süreç yaşıyoruz. Ben de son günlerde bu yoğunluğu derinden hissettim ancak Galatasaray'a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki görev almayacağız ama kalbimiz her zaman olduğu gibi Galatasaray ile birlikte. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.



Galatasaray başkan yardımcılığını sürdürdüğü 3 yıl içinde kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiğini aktaran Yusuf Günay, "Kulübü daha iyi yarınlara ulaştırabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla haftanın her günü kulübe geldik. Hafta sonları da yarışmacı takımlarımızı yalnız bırakmamak adına koşturduk. Gelir arttırıcı çalışmalara pandeminin de yaptığı baskıyla çok fazla yoğunluk verdik. 2018'in ocak ayında aldığımız bütün gösterge rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır. Biz daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Üç yıllık dönemlerinde futbolda hiç Fenerbahçe yenilgisi görmediklerini hatırlatan ve " Bizim dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum." diyen Günay, başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler, profesyoneller ile başta futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim olmak üzere tüm teknik adamlara teşekkür etti.