Yusuf Günay: 'Fenerbahçe sağlık çalışanı adı altında militan taraftarları aldı'

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı.



Oğulcan Çağlayan'ın aldığı cezayla ilgili konuşan Günay, "Son dönemde 3 konu, gündemi meşgul ediyor. Galatasaray olarak bu konulara nasıl baktık, nasıl bakıyoruz... Spor kamuoyunun daha iyi anlaması açısından açıklamak istiyoruz. Oğulcan Çağlayan kararı ibretlik bir konu! Oyuncunun sözleşmesi, 2019-2020 yılı sonunda bitiyordu. Rizespor tek taraflı sözleşme uzattı. Bunu TFF'ye bildiriyor. Oğulcan bir gün bakıyor ki, TFF'nin sayfasında sözleşmesi 1 yıl daha var. Sonrasında bir yazılı ile TFF'ye 24 Haziran'da başvuruyor, 'Bu sözleşmeyi iptal ediyorum, benim onayım yok' diyor. TFF yetkilileri, Oğulcan'ın opsiyonunu değil, kontratı iptal ediyor. Bürokrasi hatası, Oğulcan'ı yaktı. Bunu bütün savunmalarda anlattık ama netice alamadık." dedi.



"GEREKİRSE UEFA'YA GİDECEĞİZ"



Günay, "Rizespor'un, Galatasaray'dan herhangi bir tazminat talebi olmamasına rağmen, Oğulcan'a verilen para cezasından Galatasaray da sorumlu tutuluyor. UÇK disiplin cezası veremez ama Oğulcan'a 6 maç ceza verildi, Tahkim ise 3 olarak onayladı. Böyle bir karar ilk kez alındı. benzer nitelikteki kararlar, UEFA'dan geri dönmüştür. UEFA 'Futbolcu, kulübün kölesi değil, kendiniz rakam belirleyerek, kontratı uzatamazsınız' diyor. Pazartesi günü bölge mahkemesine başvuracağız. Gerekirse UEFA'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.



"TFF YETKİLİSİ, 3 BİN KİŞİ GİRDİ DEDİ"



Fenerbahçe derbisinde stadyuma giren seyircilerle ilgili olarak Günay, "Fenerbahçe derbisinde, usulsüz stada girenler oldu. Bir TFF yetkilisi bana bu sayının 3 bin olduğunu söyledi. Bu şahıslar kimler tarafından, nasıl, ne şekilde stada alındı? Bu mutlaka açıklanmalıdır. Galatasaray olarak her zaman kurallara uyduk. Bu stada bir tek kişi usulsüz giremez. Herkesin bu kurallara uymasını bekliyoruz. Verilen cezalar, hakka ve adalete, vicdana uygun olmayan kararlar." açıklamasını yaptı.



"SAĞLIK ÇALIŞANI ADI ALTINDA MİLİTANLAR"



Günay, "Sağlık çalışanı adı altında tribünlere militan taraftarları yerleştirerek rakibe ve hakeme etki etme düşüncesi vardı ama çok şükür ki galip geldik." dedi.



"ARDA TURAN CEZASI İLKTİR"



Yusuf Günay, "Arda Turan'a verilen ceza Türkiye'de ilktir. İçeriğini tasvip edin ya da etmeyin onu da tartışırız. Soyunma odasında kendi aralarında yapılan bir sevinç ve kaynağı belirli olmayan bir yayından ceza! Kimsenin haberi yok, raporda yok, kimsenin haberi yok. Bu ceza da hukuka ve vicdana aykırıdır." ifadelerini kullandı.



Galatasaray yöneticisi, "Galatasaray'ın düşmanı çok ama biz hukuk çerçevesinde devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



