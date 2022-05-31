Yusuf Fehmi Genç'ten gümüş madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Fehmi Genç'ten gümüş madalya
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31 Mayıs 2022 00:14
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

Erkekler 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi, silkmede 167 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

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