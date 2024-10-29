Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.



Başkent Varşova'da, Raszyn Centrum Spor Salonu'ndaki şampiyonada erkekler 67 kiloda koparmada 144 kilo, silkmede 176 kilo, toplamda da 320 kiloyla birincilik elde eden Yusuf, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Organizasyonda Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Yusuf, "2024 Paris Olimpiyatları için hazırlık sürecinden geçtim yaklaşık iki sene olimpiyatlara hazırlandım. Bu süreçte de uluslararası şampiyonalarda bir çok başarı elde ettim. Sıklet ayarlaması nedeniyle olimpiyatlara gidemeyeceğim kesinleşince Avrupa şampiyonasına kalan vakti çok iyi değerlendirdim, çok çalıştım." dedi.



Büyükler kategorisinde yarışan bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Halter Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum, yaklaşık 35 gün kaldı. 2022 Büyükler dünya şampiyonuyum, 2023 büyükler Avrupa şampiyonuyum. Bahreyn Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yeniden dünya şampiyonu olmak, Allah izin verirse büyüklerde dünya rekoru kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kolombiya'da 2022 yılında Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 182 kiloyu kaldırdığını hatırlatan Yusuf Fehmi, "Burada 183 ile bir kilo fazlasını gençler rekorunu denemeye çalıştım ama olmadı. Bunun 5 ya da 10 kilo üstünü Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda kaldırabileceğime inanıyorum." diye konuştu.



"2028 olimpiyat hazırlıklarıma yoğun bir şekilde başladım"



Yusuf Fehmi, katıldığı organizasyonları 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıkları olarak gördüğünü dile getirdi.



Olimpiyat hazırlıklarıma yoğun şekilde başladığını ve uzun zamanının olmadığını anlatan Yusuf Fehmi, şöyle devam etti:



"Paris olimpiyatlarına katılamadığım ama bu benim için büyük tecrübe oldu. Bu tecrübelerimle dört senemi çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla devam etmek istiyorum. Sonrasında 8 aylık bir boşluk dönemi olacak. O boşluk döneminde üst sıklete çıkmaya çalışacağım. 2028 Los Angeles'ta ülkemi en güzel şekilde temsil etmek orada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak, altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum."



Yusuf Fehmi'nin milli takım antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu da "Madalyalarımız Cumhuriyete armağan olsun. Mutluyuz, sevinçliyiz uzun bir aradan sonra Yusuf Fehmi podyumlara geri döndü. Hedefimiz Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak büyükler dünya şampiyonası, orada da Yusuf Fehmi'den şampiyonluk bekliyoruz." değerlendirmesini yuptı.







