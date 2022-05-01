Yusuf Erdoğan: 'Türk futbolunda bazı şeyler değişecek'

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yusuf Erdoğan, inanılmaz duygular yaşadıklarını, bütün şehrin, hocasından, başkanına ve malzemecisine kadar herkesin şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.



Büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Yusuf Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ben ocakta geldim buraya ama gerçekten ikinci yarıda Türkiye ligi her zaman daha zordur. Çünkü hedefler başlıyor, şampiyonluk yolunda, ligde kalma mücadelesi, Avrupa Ligi'ne katılma mücadeleleri oluyor. Çok kritik maçlar kazandık. Türkiye liginde maç kazanmak kolay değil. Gerçekten iyi bir takım olmak için iyi savaşan bir takım olmanız gerekiyor. Biz bu sene bütün her şeyi başardığımızı düşünüyorum. Allah'a çok şükür ki böyle bir kadronun içerisinde, özellikle Trabzonspor'da şampiyon olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Bütün Trabzonsporlulara şampiyonluğu armağan ediyoruz."



"Başkanımız az önce çok güzel bir cümle kurdu bize; 'Bunlar geri geldiler' dedi. Biz geri geldik." diyen Yusuf Erdoğan, "Gerçekten Trabzonspor'a Türk futbolunun ihtiyacı var. Bu şampiyonluk bazı şeylerin Türk futbolu adına değişeceğinin göstergesiydi. Gerçekten ilk şampiyonluğumuz ama son olmayacak bu. O yüzden bu şampiyonluğun bazı şeylerin habercisi olacağını söyleyebilirim şimdiden." ifadelerini kullandı.







