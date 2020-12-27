Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sakatlanan Skrtel hakkında konuşan Yusuf Erdoğan, "Maçın önüne geçen bir durum var. Skrtel'in aşil tendonu kopmuş galiba. Ben tekme sesi sandım. İnanılmaz bir ses geldi ayağından. Buradan geçmiş olsun diyorum" dedi.



Son şampiyon Başakşehir'e karşı çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Yusuf, "

Başakşehir, son şampiyon. Burada oynamak kolay değil. Kazanabilir, kaybedebilirdik. İnişleri çıkışları olan bir maçtı. Son dakikada yediğimiz golle kazanamadığımız için üzgünüz. 2 haftadır iyi futbola rağmen kötü skorlar alıyorduk. Gelecek anlamında iyi bir izlenim verdik. Artık, 2020'nin son maçını oynadık. 2021 umarım daha iyi geçer" şeklinde konuştu.



Kasımpaşa'nın hücum futbolunu benimsediğini dile getiren Yusuf, "Bütün takım olarak felsefemiz, kim atarsa atsın takımın kazanması. Biz kardeş gibiyiz. Koita'nın atmasını çok istiyordum. Volkan Babacan iyi bir kurtarış yaptı. Golü atsaydı, çok farklı duygular olacaktı. Futbol bu yüzden güzel" dedi.



