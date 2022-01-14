Yusuf Erdoğan, imza için Trabzon'da

Trabzonspor, altyapısında yetişen Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Trabzon'a geldi.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Erdoğan, imza için Trabzon'da
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14 Ocak 2022 10:49
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Bordo mavili ekip, altyapısından yetiştirdiği isimlerden Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Yusuf Erdoğan'ın 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olacağı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Erdoğan, 2017'de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a, 2 yıl sonra da bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.

61 saat'te yer alan habere göre; Yusuf Erdoğan ilk açıklamalarında ''Çok mutluyum. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım.'' ifadelerine yer verdi.

 

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