Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan , Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yusuf Erdoğan sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını Galatasaray maçında da sürdürmek istediklerini aktardı.



İlk 2 müsabakada 4 puan elde ettiklerini hatırlatan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Saha avantajımızı kullanıp milli araya namağlup girmek istiyoruz. Takımda güzel bir sinerji var. Her şey güzel gidiyor. Büyük maçları kazanmanın hazzı her zaman güzeldir. Tek hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.



Cihat Arslan'ın takımın başına geçmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Yusuf, "Cihat hoca bu lige ismini futbolcu ve teknik direktör olarak kazımış bir isim. Bu camianın da hamurunu bilen bir isim. Çok fazla yabancılık çekmedi. Güzel oldu. Ona da ilk maçını armağan ettik." ifadelerini kullandı.



Uzun bir aradan sonra taraftarlarına kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Yusuf Erdoğan, "Futbol seyirciyle güzel. Seyircimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Seyircimizle bütün olan takımız. Aşılarını olsunlar, bizi desteklemelerini bekliyoruz. İnşallah vakaların bittiği sezon olur. Dolu statlarda oynamayı özledik." diyerek sözlerini tamamladı.



