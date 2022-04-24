Yusuf Erdoğan: 'Bana atılan dürümü yiyorum'

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavili futbolcu Yusuf Erdoğan, konuştu.



Tivibu Spor'a konuşan Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu belki bütün sezonun mükafatını alacağımız bir maçtı. Çok iyi hazırlandık. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Muhteşem bir atmosfer vardı. Muhteşem de bir galibiyet aldık. (Kendisine atılan dürüm ile ilgili) Kusura bakmayın atılan dürümü yiyorum şu anda (Gülerek)." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Yıllardır beklediğimiz an geldi. Trabzonspor seyircisi her şeyin en iyisini hak ediyor. Kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Sezonun başından beri stat doluyor. İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu resmiyete döküp bütün dünya ile kutlayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.





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