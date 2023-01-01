Yusuf Erdoğan ayrılık için gün sayıyor

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan'ın veda hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli futbolcu, son maçlarda kadroya giremedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, son iki maçta kadroya yazamdığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı.
30 yaşındaki futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi.
12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli futbolcu, son maçlarda kadroya giremedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, son iki maçta kadroya yazamdığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı.
30 yaşındaki futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi.
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